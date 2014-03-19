فشل تهريب 7 آلاف علبة مبيد حشري سام

فشل مهربون في إدخال أكثر من 7 آلاف مبيد حشري سام إلى السعودية، عبر حدودها الجنوبية، بعدما تمت محاصرتهم من قبل دوريات حرس الحدود.

وقال الناطق الإعلامي لحرس الحدود بجازان، العميد عبدالله بن محفوظ في بيان صحافي، اليوم الأربعاء: "ضبطت دوريات حرس الحدود بقطاع محافظة الدائر بني مالك التابعة لمنطقة جازان الليلة الماضية 92 مسدساً نوع جلوك، و183 مخزناً للسلاح، و114 كيلوغراماً من القات، و7056 علبة مبيد حشري سام، وذلك في إطار المهام والأعمال اليومية التي تنفذها دوريات القطاع.

وأضاف أن العملية تمت عند قيام الدوريات باعتراض مهربين، وفرض السيطرة الأمنية عليهم.