كلمة الحلم .. سكن

المواطن يبحث عن سكن ، والسكن من وزارة الإسكان ، و وزارة الإسكان تبحث عن مقر ، و ( بطتنا بطت بطن بطتكم ) .. !

يتداول الناشطون السعوديون ( بسخرية ) ملف وزارة الإسكان في السعودية وعن وعودها بتوفير وحدات سكنية قريباً ، وعن كون هذه الوعود سترى النور أو أنها كسابقتها من الوعود والتي ما عادت سوى ( كلام ) على ورق .

وهل كون التصريحات الأخيرة هي ( حقيقة ) وأن ما أتى فيها واقع ، أو أنها حلم عابر لذيذ مثل بقية الأحلام اللذيذة !

لماذا نسخر من وزارة الإسكان ؟! ونغني بحزن ( وعدك متى ) عند كل تصريح بمشروع سيرى النور قريباً ؟!

هل فقدنا الثقة في مشاريع الوزارة ، أم أنه أصبح لدينا مناعة ضد الأحلام الوردية و وعود المسوؤلين !

سأخبركم بحتوتة مضحكة إنتشرت في الصحف السعودية وهي عبارة عن إعلان لوزراة الإسكان بالبحث عن فروع للوزارة في كلٍ من جدة والرياض !!

وللسبب هذا نسخر ونندب ونعزي أنفسنا في وزارة الإسكان ، هل يعقل أن الوزارة المسوؤلة عن

توفير الأراضي والوحدات السكنية تبحث عن فروع بالإيجار ؟!

قبل ثلاثة أعوام توقع خبراء الإسكان والعقار في السعودية بحل أزمة السكن خلال ثلاثة أعوام بعد القرار الملكي ببناء ٥٠٠ ألف وحدة سكنية بقيمة ٢٥٠ مليار ريال ، مما سيؤدي لخفض أسعار العقار بنسبة ٣٠ % ، وأنقضت الثلاثة أعوام وكل الوعود وهم وكل التوقعات كلام لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يوفر ( عشة ) !

والتسجيل في ( طابور ) الإسكان عبر صفحتها الإكترونية يتطلب مهارة ودقة في التصويب وإختيار الأجوبة ، لذلك لا أنصح بالدخول للتسجيل عبر الصفحة قبل النوم أو بعده مباشرة أو خلال اليوم ، بل تحتاج قبل أن تخوض هذه الرحلة الأشبه بمغامرة إلى عدة تمارين إسترخاء ويوجا وطرد الأفكار السلبية

وشرب كوبين من الماء حتى لا يصيبك العطش وتقع في حبال المصيدة .

حقيقة لا أعرف مشكلتنا مع الصفحات الإكترونية للخدمات الحكومية فبعد معاناة و ( كسرة ) خاطر مع طيب الذكر حافز وتحديث المعلومات الأسبوعي ، حتى فاجأتنا وزارة الإسكان بموقع أكتروني أكثر تعقيداً وفزلكة .

بحيث يجب عليك تحديد منزلك الحالي عبر برنامج قوقل إيرث والإجابة على أجوبة قد تخصك أو لا تخصك , ولا تتعجب إن فاجئك سؤال : وش لون جلابية جارتكم ام محمد زوجة ناصر اللي يشتغل في الجوازات ؟!

ولابد أن تجيب ولا ( ترى ) مافي سكن !

وقبل أن نخوض في مثل هذه الكلام المخيب للأمال ماذا لو خيبت وزارة الإسكان ظنونا وصدمتنا بمشروع يرى النور عكس وعودها القديمة ومشاريعها الخديجة ؟!

سنرى ،

معالي وزير الإسكان ( وعدكم ) بأن كل من يسجل في ( إسكان ) ويقدم طلبه سيحصل على ( سكن ) بعد سبعة أشهر .

لا تيأسوا سبعة أشهر ليست شيئ في عمر الكرة الأرضية ، لذلك يا سعادة الوزير حينها إما سنغني ( وعدك متى ) أو سنضحك قائلين ( مطول غيبته جاب الغنايم .



