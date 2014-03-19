لصوص يسرقون من مركبة 10 آلاف وهواتف ذكية

تعرضت مركبة أحد المواطنين بحي المعاقلة بمدينة سكاكا لتكسير زجاجها وسرقة مبالغ مالية إضافة إلى عدد من الهواتف الذكية المحمولة، وفور البلاغ باشرت الجهات المعنية الحادثة وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية للتحري والكشف عن المتورطين بهذه الحادثة.

وأكد لـ"العربية.نت "المتحدث الرسمي بشرطة منطقة الجوف العقيد مظلي الدكتور تركي المويشير أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة الثانية والنصف من يوم الجمعة الماضي يُفيد بتعرض مركبته لتكسير زجاجها وسرقت مبلغ 10 آلاف ريال وثلاثة هواتف محمولة إضافة إلى العبث بمحتوياتها، وذلك أثناء وقوفها أمام منزله الواقع بحي المعاقلة.

وأوضح أن أفراد دوريات الأمن المتواجدة بالميدان اشتبهت بأحد المواطنين، ثم قامت بمتابعته والقبض علية وفور التحقيق معه اعترف بما نُسب إليه، وتمت إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة علاقته بحوادث سرقات مماثلة.

