مطعون يقود شرطة مكة إلى موقع منتحر

تبحث شرطة منطقة مكة المكرمة تفاصيل قضية وافدٍ نُقل إلى أحد مستشفيات مكة، وتفيد التقارير الطبية الأولية بتعرضه لطعنة أُدخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج، فيما وُجد المتهم بطعنه متوفياً في أحد المنازل.

وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي بن عطية القرشي، أن "الجهات الأمنية في شرطة العاصمة المقدسة تبلغت اليوم بوجود شخص مصاب في أحد المستشفيات بمكة المكرمة، وعند الانتقال للموقع اتضح أن المُصاب مقيم عربي من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وهو في العشرين من عمره، ووُجد أنه أصيب بطعنة بآلة حادة في جسده، فيما تشير التقارير الطبية إلى أن حالته مستقرة".

وأضاف: "عند سماع أقوال المصاب أفاد بأن أحد أقاربه اعتدى عليه بالطعن بسبب خلافات بينهما، فيما قام آخرون من بني جلدتهم، كانوا متواجدين في الموقع، بضبط الجاني وإدخاله إحدى غرف منزلهم، وإقفال الباب عليه".

وأكد المقدم القرشي أن المختصين من شرطة الشرائع والجهات ذات العلاقة انتقلوا للموقع، وعند دخول المنزل اتضح أن المتهم بعملية الطعن متوفٍ، وذلك بعد تعليق نفسه بحبل حول عنقه، ما أدى إلى وفاته، وبعد إجراء الفحص والمعاينة الأولية على الجثمان لم يتضح عليها آثار "اعتداء أو عنف"، وأن الحادثة عرضية.

وأضاف أن المتوفى في العشرين من عمره، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى للكشف بواسطة الطبيب الشرعي، فيما لاتزال التحقيقات جارية بعد التحفظ على أطراف القضية تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة.