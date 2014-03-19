موظف يدرج دمه من ضمن قائمة خدماته للعملاء

أدرج موظف في العاصمة الرياض، دمه من ضمن قائمة خدماته التي يقدمها للعملاء.

تلك الدماء، لم تكن مجازاً، وإنما كانت على أرض الواقع، ولم يهدف من خلالها إلى التفاني في العمل، وإنما إهمال منه، ما دعا الجهات الرقابية إلى ضبطه.

بدأت التفاصيل، بحسب ما يرويها بيان لأمانة الرياض، اليوم الأربعاء، أن ذلك الموظف يعمل في أحد المطاعم، وبعد جولة رقابية مفاجئة على ذلك المطعم، اتضح أن ذلك الموظف وهو أحد الوافدين، ينزف دماً من إصبعه، ومستمراً في تقديم الخدمة من دون أن يتوقف عن العمل، لكي يعالج ذلك النزيف، لتضبطه وتضمه من ضمن قائمة الوافدين الممنوعين عن العمل. ودعا ذلك التصرف إلى أن تنشر الأمانة صورة تثبت الواقعة.

وكانت الأمانة أوضحت في بيانها أن فرقها الميدانية أوقفت، أمس الثلاثاء، خلال حملتها الرقابية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة أكثرمن ( 65 ) عاملاً مخالفاً للأنظمة الصحية ما أدى إلى منعهم الفوري عن العمل، وأغلق المراقبون الميدانيون اكثر من ( 23 ) منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والتي تنوعت أنشطتها ما بين مطاعم وبوفيهات ومطابخ وما بين مخابز ومحلات خضار ومحلات لبيع المواد الغذائية في أحياء متفرقة من العاصمة.

كما صادرت فرق الأمانة أكثر من ( 309 ) كيلوجرامات من اللحوم والأسماك والدواجن المتنوعة مجهولة المصدر التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، كما صادرت ( 111 ) قطعة أواني وأدوات متنوعة غيرصالحة للاستخدام اليومي.

