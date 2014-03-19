"هيئة الغذاء" تحذر من استخدام العسل الملكي

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من مستحضر العسل الملكي (Royal Honey) والمنتج من شركة إتيوماكس (ETUMAX) الذي يتم بيعه وتسويقه من قبل محلات العطارة وبعض الباعة المتجولين ومجهولين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ويروج له بأنه مستحضر طبيعي في حين أظهرت نتائج التحاليل التي تمت بالمختبرات التابعة للهيئة على احتواء مستحضر العسل الملكي (Royal Honey) على مادة (TADALAFIL) الدوائية التي لا يتم استخدامها إلا بموجب وصفة طبية من قبل الطبيب وتحت إشرافه.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن ادعاء مستحضر العسل الملكي (Royal Honey) بأنه طبيعي ادعاء مضلل وليس له أي أساس من الصحة نظراً لخلطه بمادة دوائية لا يمكن تناولها إلا بإشراف طبي.

وأوصت الهيئة جميع المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المستحضر والتخلص مما لديهم من عينات، علماً بأن الهيئة قامت بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لسحب هذا المستحضر من الأسواق.

