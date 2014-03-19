10 دقائق تنقذ طفلاً ابتلع قطعة معدنية

استخرج فريق طبي في مستشفى الولادة والاطفال بمكة المكرمة، أمس الاثنين، نصف ريال معدني من طفل عمره 3 سنوات، بعد أن كانت القطعة المعدنية عالقه في أعلى المريء.

وأوضح استشاري المناظير وأمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال الدكتور عبد الله الشنبري أنه تم استخدام المنظار في عملية استخراج القطعة، حيث استغرقت العملية 10 دقائق فقط.

وذكر الشنبري أن الطفل قدم لطوارئ المستشفى وهو يشتكي من جسم غريب كان قد علق في أعلى المريء؛ مما تسبب في اختناق وعدم القدرة على البلع, عندها قرر الفريق الطبي إجراء العملية واتضح أنها قطعة معدنية نقدية فئة النصف ريال, وقد تمت العملية بنجاح ودون حدوث مضاعفات، حيث غادر الطفل المستشفى وهو بصحة جيدة.

وأهاب الدكتور بأولياء الأمور الأخذ بمبدأ السلامة والاحتياط وقت استخدام هذه الأشياء وعدم وضعها في متناول الأطفال.

