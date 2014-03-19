4 ملايين ريال لموظفين اكتشفوا هدراً في المال العام

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على صرف مكافأة تشجيعية مقدارها 4 ملايين و323 ألفاً و25 ريالاً وذلك لـ186 موظفاً من منسوبي ديوان المراقبة العامة الذين أدى اجتهادهم ويقظتهم خلال العام المالي المنصرم إلى اكتشاف صرف مبالغ من قبل عدد من الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان دون وجه حق أو الالتزام بصرفها دون سند نظامي، ما نتج عنه استرداد مبالغ كبيرة لصالح خزينة الدولة بلغ مجموعها أكثر من 498 مليوناً و555 ألف ريال.

وتأتي الموافقة على صرف هذه المكافأة التشجيعية وفقاً لنص المادة 26 من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 11 / 2 / 1391هـ، التي تقضي بأن لرئيس الديوان بناءً على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء، صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان، الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة أو إنقاذ كميات كبيرة من أموال الدولة من خطر محقق.