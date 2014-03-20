القبض على بائعي شرائح اتصالات بأرقام "هويات منتحلة"

قبضت شرطة جدة على تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص من جنسية عربية، بتهمة بيع شرائح اتصال "مكالمات وانترنت" مسبقة الدفع، بعد "انتحالهم" لأرقام هويات مختلفة، يتم اختيارها عشوائياً في محافظة جدة.

وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطيه القرشي بأنه : "بعدما وردت معلومات للجهات الأمنية في شرطة محافظة جدة عن الحادثة، تابعت فرق البحث الجنائي تلك البلاغات للتحقق منها، بإشراف مدير شرطة محافظة جدة اللواء عبد الله بن محمد القحطاني، واتضح وجود تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص من جنسية عربية، وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم القبض على الأشخاص في أحد الشقق السكنية الواقعة في حي الرويس، وبحوزتهم سبعة آلاف و 849 شريحة جاهزة للبيع".

وأكد المقدم القرشي بأنه تمت إحالتهم والمضبوطات لمركز شرطة الشرفية، بغية إكمال الإجراءات اللازمة وتطبيق النظام بحقهم، وحذر القرشي من التعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون بيع الشرائع مجهولة المصدر.

