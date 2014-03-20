المسجد الحرام يخطب باللغة الفرنسية والمالاوية

تطلق الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هذا الأسبوع ترجمة فورية لخطبة الجمعة من المسجد الحرام باللغتين الفرنسية والمالاوية، استكمالًا لمشروع الترجمة الذي بدأته بالترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والأوردية.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، أن المشروع يأتي تحقيقًا لموافقة خادم الحرمين الشريفين على مشروع الترجمة الفورية لخطب الحرمين الشريفين، مبينًا أن المشروع جاء لتصل رسالة الخطبة إلى المسلمين بلغاتهم وإضافة مميزة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين لاسيما ما يتعلق باستفادة روادهما من الخطب والدروس.

وأفاد أن الرئاسة وزعت الأجهزة الخاصة بالترجمة الفورية للخطبة قبيل بدئها مع سماعات الأذن على الزوار والمعتمرين التي تعتمد على بث صوتي و ترددات محددة، فيما يقوم المترجمون بالترجمة الفورية تزامنًا مع ابتداء الخطبة.

وأشار إلى أن الفكرة تعتمد على بث صوتي على ترددات محددة على إذاعة FM بشبكة داخلية ترتبط بالسماعات التي تسلم للمصلين.

وأبان أنه جهزت غرف مغلقة للمترجمين مراعية للمواصفات المهمة والمؤثرة وتتم الترجمة فورية، اضافة الى تكليف فريق عمل لاختبار هذه التجربة وتعميمها في بعض المناطق في المسجد الحرام ومن ثم تطبيقها في المسجد النبوي بمشيئة الله تعالى.