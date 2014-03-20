بن علوي في الرياض ويستقبله سعود الفيصل

التقى الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، مع وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

وكان وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله قد وصل إلى الرياض اليوم، وكان في استقباله بمطار قاعدة الرياض الجوية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وقائد قاعدة الرياض الجوية اللواء طيار ركن فهد بن ضعيان الحرير وسفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي .

