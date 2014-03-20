دراسة: 44% من العاطلين في السعودية حملة شهادات عُليا

سادت حالة ترقب القاعة التي تواجد بها عدد من حضور منتدى جدة الاقتصادي في دورته الـ14، والذي اختتم أعماله اليوم في جدة، وتحديداً قبيل استلام الدكتور عبدالله دحلان، الخبير الاقتصادي رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا، المايكروفون وبدئه في طرح ورقة عمله التي خصصها عن مخرجات التعليم وتلبية احتياجات سوق العمل في السعودية.

سرّ هذا الترقب هو ما ألفه عدد من حضور المنتدى خلال فتراته السابقة من جرأة في الطرح، دفع ببعض الحضور لوصف كلماته بأنها "سياط لاذعة" فيما رآها آخرون أنها "مجرد حكي" و"فرقعة إعلامية".

وفي الحقيقة فإن ورقة الدكتور دحلان حملت أرقاماً ربما كانت غائبة عن بعض الحضور، إذ كشف عن أن 44% من العاطلين في السعودية هم من حملة المؤهلات العليا، واستعرض في دراسته، التي أجراها بالتعاون مع مجموعة من الخبراء في جامعة الأعمال والتكنولوجيا، احتياجات الشباب ودور التعليم في تطوير المهارات اللازمة لسوق العمل.

وأوضح الدكتور عبدالله دحلان أن "عدد سكان السعودية وفق الإحصاء الأخير الذي أجري عام 2012 يقترب من 20 مليوناً، 70% منهم تقلّ أعمارهم عن 15 عاماً، كما أن الإحصاءات الصادرة في العام نفسه عن وزارة العمل تقول إن عدد العاطلين عن العمل وصلوا إلى 2.5 مليون شخص".

وزاد أن "الدراسة برهنت على أن 44.2% من العاطلين عن العمل في السعودية حاصلين على مؤهلات عليا، بينما 11.8% فقط حاصلين على الثانوية أو ما يعادلها، و30.3% من العاطلين حاصلين على دبلوم دون الجامعة، وأخيراً وجدنا أن 13.3% من العاطلين عن العمل حاصلين على تعليم دون المرحلة الثانوية".

كما استعرض دحلان في ورقته توزيع خريجي التعليم العالي من السعوديين، وقال: "وفقاً لمجالات الدراسة فإن 68% من العاطلين حصلوا على شهادات في تخصصات نظرية، بينما 32% منهم حصلوا على شهادات علمية، ووفقاً للتوزيع النسبي للسكان السعوديين وغير السعوديين داخل قوة العمل بدءاً من 15 سنة فأكثر حسب الجنس، فإن 36% من العاطلين هم ذكور سعوديون، و49% ذكوراً غير سعوديين، بينما وجدنا 9% إناثاً سعوديات، و6% إناثاً غير سعوديات، بينما يشير التوزيع النسبي للعاطلين إجمالاً حسب الجنس إلى أن 60% منهم إناث، و40% ذكوراً".