سعودي يعثر على جزء من ممتلكات سلطان عثماني

عثر مواطن سعودي في مدينة عرعر، شمال السعودية، على موس حلاقة يعتقد أنه لأحد السلاطين العثمانيين الذين عاشوا أو مروا في المنطقة منذ زمن بعيد.

وفي تفاصيل القصة التي أكدها المواطن والذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"العربية.نت" أنه ومن خلال تجوله في صحراء المنطقة بحثا عن الفقع (الكمأ)، أدهشه وجود هذه الحديدة النحاسية الصفراء التي كانت تشع من بعيد، وبها بعض الخرز الملونة، مما جعله يحرص على أخذها وتنظيفها من التراب.

وقال: "ذهبت بها إلى أحد صاغة الذهب والذي قدر أنها مصنوعة من النحاس الخالص، وبين البعض الآخر منهم أنها قد تكون موس حلاقة لشخصيات كبيرة كالملوك سابقا في ذلك الزمن البعيد، استنادا لشفرتها الحادة التي ما زالت محافظة على بقائها ووحدتها".

وأضاف المواطن: "سوف أحتفظ بها وستعد من مقتنيات منزلي، بما أنني من محبي الآثار التي كانت تمثل حاجيات البشر في الزمن الماضي".