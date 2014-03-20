ضبط 700 كيلو من السمك الفاسد في مكة

في إطار الحملات التصحيحية المكثفة التي تنفذها تباعاً أمانة العاصمة المقدسة حول المطاعم المخالفة للانظمة والاشتراطات والمنشأت المتعلقة بالصحة العامة أغلقت الامانة سوق السمك المركزي بمكة المكرمة ,بعد أن رصدت الفرق الرقابية العديد من المخالفات الصحية خلال جولتها على سوق السمك بالكعكية .

وقال المهندس عبدالسلام بن سليمان مشاط وكيل امين العاصمة المقدسة للخدمات ان الامانة بدأت في تنفيذ هذه الحمله منذ يوم الاحد 8/5/1435هـ ، بهدف الرفع من مستوى الاصحاح البيئي وضرورة تكثيف الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية وتوحيد الاجراءات المتخذه من قبل الامانات وتفعيلها لضمان امداد المستهلكين بغذاء صالح للاستهلاك وزيادة ثقة المستهلك فيما يقدم له من غذاء .

وكانت الامانة قد شكلت العديد من الفرق الميدانية ووزعتها على المحاور الرئيسية بمشاركة الادارة العامه لصحة البيئه والبلديات الفرعية مدعومة بعدد من عمال النظافة والسيارات والضواغط وأحدث الاجهزه الخاصة بالكشف على صلاحية المواد الغذائية وسلامة العاملين بالمحلات.

وقد أسفرت الجولة التي قامت بها اللجان التفتيشية على سوق السمك خلال يومي الاربعاء والخميس الماضيين عن مصادرة واتلاف أكثر من (700) كيلو جرام من الاسماك التالفة إما بسبب سوء التخزين اومعادة التجميد اومنتهية الصلاحية ، كما رصدت اللجنة عدد من المخالفات الانشائية في تجهيزات السوق الصحية وتم اخذ التعهدات اللازمة على المستثمر بتنفيذ جميع الملاحظات.

