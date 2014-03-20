محمد بن نايف يأمر بالتحقيق في الوثائق المسربة

أمر وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، بالتحقيق في تسريب وثائق أمنية مسربة إلى الرأي العام، ومحاسبة المسربين.

وقال مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج في تصريحات صحافية على هامش ملتقى قيادات الأمن العام في السعودية، اليوم الخميس: "أصدر وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف أوامر بالتحقيق في كل ما سُرب من وثائق وتمت محاسبة المسربين".

وأضاف: "إن الحملات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية مستمرة، ولن تتوقف هذه الحملات بعد أن تأكدت أهميتها للوطن والاقتصاد وانخفاض معدلات الجريمة".

وكشف مدير الأمن العام في السعودية عن نيتهم عقد اجتماعات ودروس ودورات لمنسوبي القطاع، وذلك لرفع مستوى تعاملهم مع الجمهور، وقال: "سنطور هذا الجانب، وإن حدث قصور أو إهمال فهذه تصرفات فردية، وهي ما ننبه عليه دائما ونسعى إلى معالجته"، مضيفا "هناك ضوابط تحكم علاقة رجل الأمن بالجمهور، ونحن حريصون على استقبال المراجعين بكل بشاشة وحزم يشوبه اللين".

