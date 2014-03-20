مراكز أحياء جدة تؤهل 25 شاباً في الإنجاز والتطوير

أهلت جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة 25 شاباً خلال مشاركتهم في ورشة تدريبية بعنوان "التحفيز للإنجاز"، والتي نظمتها الجمعية بمركز حي السليمانية بالتعاون مع برنامج متقن لمساعدة الشباب على تطوير مهاراتهم واستثمار أوقات فراغهم.

وأوضح أمين عام جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة المهندس حسن بن محمد الزهراني أن الورشة التدريبية والتي قدمها المدرب بشير بن علي كان هدفها تحفيز المشاركين للإنجاز والخروج بمنتج يدعم تقدير الذات، مشيراً إلى أن الورشة قدمت بالتعاون مع برنامج "متقن" مبادرة باسمح لخدمة المجتمع والهادف لمساعدة الشباب على تطوير مهاراتهم وطاقاتهم.

وأضاف الزهراني أن الورشة سعت لرسم طريق النجاح للمشاركين عبر تطوير قدراتهم لوضع وتحقيق أهدافهم بوضوح، وتوضيح المبادئ وصنع خطط العمل المفصلة، مبيناً أن الورشة نبهت المشاركين من مخاطر الملل لاسيما أن النجاح بحاجة للصبر والتعلم من الأخطاء والاستفادة من الوقت واستغلاله.

يذكر أن جمعية مراكز الأحياء بجدة تعمل على تكوين علاقة إيجابية بين الفرد ومحيطه الذي يعيش فيه، وتشجع مشاركة السكان في جهود تنمية المدن وتطويرها والمحافظة على مكتسباتها ومنجزاتها، وتنمية وتعميق الشعور بالولاء والانتماء للوطن، وتهدف الجمعية لنشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد الحي ومن ثم المجتمع، والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية وإحياء دور التواصل الاجتماعي والعلاقات الإيجابية بين أفراد الحي ومن ثم المجتمع، والاستفادة من ذوي القدرات المختلفة لزيادة فاعلية وقدرات أفراد المجتمع إلى جانب رفع روح المواطنة بين شرائح المجتمع المختلفة وملء أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على المجتمع، والتفاعل مع احتياجات الحي وطرح الحلول المناسبة وتقديم الاقتراحات اللازمة وصولاً إلى حي نموذجي يسوده التكافل الاجتماعي والمحبة والإخاء.