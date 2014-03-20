مقاطع إباحية تدخل سعودياً وأردنياً السجن 6 أعوام

قادت مقاطع إباحية وشبهات أخرى سعودياً وأردنياً إلى السجن لمدة تتجاوز 6 أعوام.

ويأتي ذلك بعدما أدينا بتهم عدة، من بينها حيازة المقاطع الإباحية، خلال جلسة قضائية عقدت اليوم في الرياض.

وحكم القاضي ضد السعودي بالسجن لمدة 11 شهراً، ومنعه من السفر لمدة مماثلة بعدما ثبت بحقه حيازة جهاز حاسب آلي يحتوي مقاطع صوتية تحث على القتال، ومقاطع فيديو إباحية، وزيارته لعدد من المواقع والمنتديات الإلكترونية المشبوهة، والتي تبث من خلالها الأفكار الضالة.

كما قرر القاضي حبس الأردني لمدة ستة أعوام، بعد حيازته صورا ومقاطع فيديو، وانتمائه فكرياً إلى الفكر الضال، ومستندات تشرح كيفية صناعة الأسلحة.

وكانت وزارة الداخلية أوضحت في تعميم سابق لها أن حيازة الصور الإباحية والمشاهد الخليعة التي يتم كشفها في جوالات المقبوض عليهم لا تدخل تحت الجرائم المعلوماتية، وإنما تبقى على الوضع الأصيل، أي من اختصاص المحاكم الشرعية المعنية بنظر مثل تلك الأفعال الجرمية متى رأت جهة التحقيق (هيئة التحقيق والادعاء العام) أن الأدلة كافية ضد المتهم بها.