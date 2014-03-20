"الأمر بالمعروف" تضبط مصنعاً للخمور داخل شقة

تمكنت فرقة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة رفحاء شمال السعودية، مدعومة بفرقة من قوة المهام والواجبات من الشرطة، بضبط كميات من عبوات ماء الصحة المملوءة بالعرق المسكر وكميات من الحبوب والحشيش، والتي كانت معدة للتوزيع بشقة بالمحافظة.

وأكد نائب المتحدث الإعلامي لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية، الشيخ حزيم الخلفي العنزي، لـ"العربية.نت"، أنه بعد أن ورد بلاغ لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة رفحاء عن قيام شخص بترويج المسكر، وبعد المتابعة المستمرة، تبين صحة البلاغ، وبعد أخذ الإجراءات النظامية ورصد مبايعة بين أحد الزبائن والبائع صاحب المصنع تمت مداهمة الموقع المذكور.

وتم ضبط 235 علبة ماء صحة مملوءة بالعرق المسكر المصنع محليا، وقطعة حشيش، وحبوب مخدرة، وتمت إحالة القضية لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم حيالها.