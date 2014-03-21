إقراض الكهرباء بـ 49 مليارا ودعم المياه بـ33 مليارا

أعلن وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين عن صدور المرسوم الملكي الكريم القاضي بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء بمنح الشركة السعودية للكهرباء قرضاً حسناً بمبلغ تسعة وأربعين مليارا وأربعمائة مليون ريال؛ لتمويل عدد من مشاريع الشركة في مجال التوليد والنقل لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المملكة.

كما اشتمل المرسوم الملكي الكريم على توفير مبلغ ثلاثة وثلاثين ملياراً وتسعمائة وخمسين مليون ريال؛ لتمويل تنفيذ عدد من مشاريع محطات وخطوط أنابيب تابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

