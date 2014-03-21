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الأولى من نوعها.. دورات نسائية في الحرم المكي

المصدر: مكة المكرمة – خميس الزهراني
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ينفذ قسم التوجيه والإرشاد النسائي بإدارة شؤون المرشدات بالمسجد الحرام الدورة العلمية النسائية الأولى، وهي بادرة تعد خطوة هامة بهدف إيصال الرسالة التثقيفية لتوعية العمار والزوار والاستفادة من الدروس المقامة في رحاب الحرمين الشريفين .

وستكون عناوين الدورات العلمية هي: شرح (ثلاثة الأصول) للدكتورة بركة الطلحي، ودورة (فقه الصلاة) للدكتورة صالحة الحليس، ودورة (أسس في العقيدة ) للدكتورة حياة باخضر، ودورة (طهارة المرأة )للدكتورة زينب فلاته، ودورة (تعظيم البلد الحرام) للأستاذة آمنه القثامي، ودورة (أمراض القلوب )للدكتورة هند سردار.

وقال عادل بن عبدالله الحمدان مدير إدارة شؤون المرشدات: "هذه الدورات العلمية موجهه للزائرات بالمسجد الحرام التي تبدأ يوميا خلال فترة تنفيذها من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء بالمصليات المخصصة للنساء بالدور الأول من المسجد الحرام بباب الملك عبدالعزيز والدور الأرضي بتوسعة الملك فهد، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 20 جمادي الأولى إلى 27 منه" .

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