بالصور.. الكعبة تحاط بكثرة الطائفين في أول يوم إجازة

تتوقع وزارة الحج وصول أربعمئة ألف معتمر من الخارج، وفق إحصاءات الوزارة، وكذلك الطاقة الاستيعابية للحرم المكي الحالية المتزامنة مؤقتاً مع توسعات إنشائية تتجه لرفع سعته، في حين أوضح وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة عيسى رواس لـ"العربية.نت" عدم وجود إحصاءات عن تعداد معتمرين من داخل السعودية.

ورصدت "العربية.نت" بالصور، كثرة الطائفين حول الكعبة في أول من يوم من الإجازة، الذي صادف يوم أمس الخميس، في الوقت الذي دعا فيه مدير أمن الحرم المكي الشريف اللواء يحيى الزهراني المعتمرين إلى تقليص زمن تواجدهم داخل الحرم المكي، من أجل إفساح المكان لبقية المعتمرين، وإتاحة أكبر قدر من المشاركة لأكبر عدد من المعتمرين.



ووجه اللواء الزهراني مناشدته تحديداً للمعتمرين من المواطنين والمقيمين في السعودية، وبرر ذلك باستقطاع ثلثي مساحة الحرم المكي لمصلحة أعمال التوسعة الحالية، راجياً بإفساح الفرصة للمعتمرين القادمين من الخارج، بينما الزمن المتوقع لإتمام التوسعات يقارب ثمانية عشر شهراً .

من ناحيته، أوضح وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة عيسى رواس عدم وجود تنظيم لمعتمري الداخل أو إحصاءات، في إشارة إلى أن الفرصة متاحة للمواطنين والمقيمين في السعودية بشكل واسع، ويعزز ذلك وجود عطلة مدرسية خلال الأسبوع القادم، وصعوبة العثور على مقاعد سفر على طائرات متجهة إلى الميناء الجوي لمكة المكرمة وهو مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وأشارت قيادة أمن الحرم المكي إلى زيادة كوادرها البشرية خلال مواسم الإجازات والعمرة من أجل رفع كفاءة أداء خدماتها للمعتمرين المتواجدين داخل الحرم أو في ساحاته، مع رهانه على أن نجاح الموسم وتخفيف الازدحام داخل الحرم متلازم مع حجم تعاون معتمري الداخل ومشاركتهم في إفساح الحرم لمعتمري الخارج.