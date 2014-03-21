خوذة سعودية فوق العقال.. ووزير النقل يوثقها بتذكارية

في الوقت الذي أكد فيه وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور جبارة الصريصري سير مشروع قطار الحرمين بخطوات وصفها بالمطمئنة، انتقد أحد مهندسي السلامة الصناعية "طلب عدم ذكر اسمه" ارتداء الوزير خوذة السلامة وقال في حديثه لـ"العربية نت": "اذا كان ارتداء الوزير للخوذة لمجرد صورة تذكارية ففي ذلك وجهة نظر، أما اذا كان ذلك انعكاساً لواقع المشرفين والقائمين على المشروع، فلا نستبعد وقوع كارثة في هذا المشروع تحديداً" ، معتبراً الغاية من صناعة خوذة السلامة حماية الرأس في مناطق الأعمال من سقوط أجسام من أعلى الرأس، وحوادث الارتطام في العوارض منخفضة المستوى، وأشار الى أن عدداً ليس قليلاً من المسؤولين اعتادوا لبس خوذة السلامة فوق "العقال"، في حين اختار آخرون "الغترة" و "الطاقية" بديلاً لذلك، متسائلاً هل نتوقع نوعاً جديداً من "الخوذات السعودية"، وفي كل الاحوال فإن ارتداءها بهذه الطريقة غير صحيح، ويعطي انطباعاً خاطئاً عن السعوديين بمختلف مستوياتهم، وطالب من مسؤولي العلاقات العامة اطلاع مسؤوليهم على الطريقة الصحيحة في ارتداء لباس السلامة أياً كان.

واطلع وزير النقل على مدى يومين تجول فيهما ميدانياً على مشروع قطار الحرمين السريع، وأكد أن جهات حكومية عديدة تساهم بشكل فعال في دعم جهود الوزارة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وفي طليعتها امارتي منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ووزارة العمل، مؤكدا أن المعدات والعمالة متوافرة بالعدد والمستوى المطلوب، وأن إدارة المشروع والمقاولين يعملان بجد واجتهاد وخطوات متسارعة تسابق الزمن لإنجاز المشروع وفق الخطط المرسومة.

ووفقا لمدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية محمد أبوزيد فقد بدأ وزير النقل جولته التي رافقه فيها أعضاء اللجنة الفنية للمشروع من محطة المدينة المنورة، حيث تفقد المسار الذي يربط محطة المدينة المنورة بمحافظة جدة مرورا بمحطة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، بعد أن وقف على عدد من المنشآت التي يتم إنشاؤها على المسار ومن بينها ورش صيانة القطارات التي تستعد لاستقبال أول دفعة من القطارات التي ستصل المملكة قريبا ويتم تجهيزها في ورش المشروع في المملكة، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للمشروع بين محطتي المدينة المنورة ومحطة مدينة الملك عبد الله برابغ.

وأضاف أن الوزير تفقد أيضا عددا من المعدات التي تعمل في الموقع ومن بينها معدة مخصصة لتوصيل ولحام القضبان الحديدية وهي معدة حديثة جداً في هذا المجال، ووصلت المملكة مؤخراً ضمن مجموعة من المعدات الحديثة المخصصة لبناء وتجهيز الخط الحديدي، كما عقد اجتماعا موسعا مساء الخميس مع ممثلي الشركات الاسبانية المنضوية ضمن ائتلاف الشعلة الذي يتولى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المشروع.



