رقم مخصص للإبلاغ عن الفنادق المتلاعبة بـ"الأسعار"

خصصت الهيئة العامة للسياحة والآثار رقما هاتفيا، للتبليغ عن الفنادق والشقق المتلاعبة بالأسعار.

ويتزامن ذلك مع انطلاقة إجازة طلبة المدارس التي تستمر لمدة أسبوع.

ودعا نائب الرئيس المساعد للتراخيص في الهيئة المهندس أحمد العيسى المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ من خلال الاتصال على مركز الاتصال السياحي على الرقم 19988, أو بالتقدم بشكوى رسمية إلى فرع الهيئة الموجود في المنطقة عند ملاحظة أية زيادة في أسعار الخدمة عن الحد المسموح بها للأسعار في بالفنادق والوحدات السكنية المفروشة بالموسم ، والبالغة 50% للوحدات السكنية المفروشة, و30% للفنادق, أو عند عدم وضع المنشأة لقائمة الأسعار التي تلزم بها الهيئة هذه المنشآت وذلك خلال إجازة.

وأكد أن الهيئة ستلزم صاحب المنشأة بإعادة المبالغ المالية الغير نظامية للنزيل في حال ثبت عدم التزامه بالسعر المعلن، وسيتم ضبط مخالفة بحق المنشأة حسب ما ينص علية النظام.

وأوضح العيسى أن الهيئة كثفت جهودها استعدادا لإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، كما هي العادة في جميع المواسم والإجازات التي يكثر فيها الإقبال على مرافق الإيواء السياحي، مبينا أن الجهود الرقابية مستمرة طوال أيام العام.

وأضاف: "ستقوم فرق الرقابة التابعة للهيئة في جميع مناطق المملكة بتفعيل جولاتها الرقابية على منشآت الإيواء السياحي حسب البرنامج المعد؛ وذلك للتأكد من التزام هذه المنشآت بالأسعار ووضع قائمة الأسعار واللوحات الخاصة بـ (التراخيص، ودرجة التصنيف، تلقي الشكاوى) في مكان واضح لمرافق الإيواء السياحي المرخصة من الهيئة".

وأشار إلى أنه يوجد حاليا في المملكة نحو ( 1267 فندقا) و (2661 وحدة سكنية مفروشة)، منوها إلى أن الرحلات السياحية تزداد في مثل هذه الاجازات في منطقة مكة والمنطقة الشرقية، إضافة الى القصيم وحائل والمناطق الأخرى التي تشهد مهرجانات سياحية.