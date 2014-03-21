سجادة الزهور تجذب زوار ربيع الرياض

استقطبت سجادة الزهور التي تضم أكثر من 660 ألف زهرة جزءاً كبيراً من زوار مهرجان ربيع الرياض، حيث تسابق الحضور على تصوير هذه اللوحة الطبيعية بكاميرات الجوالات والكاميرات الرقمية، بينما ازدحمت الأماكن المخصصة لجلوس الزوار بأعداد كبيرة من العائلات حول السجادة المصنوعه.

وضم المهرجان المقام حاليا في منتزه الملك عبدالله بحي الملز معرضاً لتصميم وتنسيق الحدائق والمواقع والزهور ونباتات الزينة ونباتات الظل والديكور الداخلي وتنسيقها والمستلزمات الخاصة بذلك، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات التي تتمحور حول الزهور ونباتات الزينة ليقوم المهرجان بدور التعليم والتوعية والترفيه للزوار بكافة شرائحهم.

واستحوذت أنشطة مسرح الطفل على اهتمام أعداد كبيرة من الزوار كبارا وصغارا، حيث تم تقديم بعض العروض والفقرات التعليمية الترفيهية وكذلك المشاهد التربوية الهادفة والمسابقات الحركية للأطفال وعروض الدمى المحببة للأطفال لإضافة روح المرح على المهرجان كفعالية موجهة لكافة أفراد الأسرة.



