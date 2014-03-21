طالبة سعودية تخترع ساعة لقياس أمراض العصر

تمكنت طالبة سعودية لا تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها من ابتكار طبي يمكن من قياس المعدلات الحيوية للإنسان بسهولة.. واخترعت غادة عبدالله القحطاني ساعة تستطيع قياس معدل السكر، والضغط، ونبضات القلب، ودرجه الحرارة في وقت واحد، كما تساعد المرضى على معرفة التغيرات التي تحدث لأجسادهم باستمرار وبعد متابعة دقيقة من الجهاز بشكل دوري.

وأكدت القحطاني وهي إحدى طالبات السنة التحضيرية بجامعة الملك خالد في أبها أن الابتكار عبارة عن (ساعة) تستطيع قياس معدل السكر، والضغط، ونبضات القلب، ودرجه الحرارة، في حال حدث تغيير لاحدهما.. وأضافت: "بدأت فكره الابتكار معي حينما كنت أرافق جدتي التي كانت تعاني من مرض السكر، وضغط الدم ، ولاحظت حاجتها الماسة للمتابعة الدقيقة والفورية لمعرفة معدلاتها الحيوية مما جعلني أصر على تصميم ابتكار ووسيلة تساعدنا على متابعة حالتها اليومية بشكل دقيق".

وبحسب القحطاني فإن الساعة تعمل بعد وضعها على يد المريض وربطها بجهاز خارجي، يقوم بإعطاء المتابع للحالة عبر إشارات واضحة، وتتابع: "بعد وضع الجهاز على يد المريض، يعطي الجهاز إشارة تغيير اللون، ونغمة معينة تدل على التغيير الذي يطرأ على حالة المريض، إما بالارتفاع، أو الانخفاض، فاللون الأحمر يعني الارتفاع، واللون الأزرق يعني الاتزان، وفي الحالة الطبيعية يكون لون المؤشر أخضر، كما أنه يوجد به ذاكرة للقراءة تحفظ جميع القياسات".



