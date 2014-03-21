مقتطفات الجمعة

0 إن لم تتحرك وزارة الشؤون الإسلامية لحماية بيوت الله المهملة في محطات الوقود على الطرق السريعة، فليس أقل من منع التصريح بإقامتها.. "استرونا الله يستر عليكم"!

0 الشركات المتعثرة في سوق المال أو قضايا تشغيل الأموال، بحاجة لتدخل حكومي يعيد للناس حقوقها ومستحقاتها.. البلد بخير، والعمر يمضي، والناس ينتظرون الفرج!

0 الانتهازية مفردة سيئة، نقرؤها بين حين وآخر في إعلانات المعارض التجارية المختلفة، نحو: "تخفيضات موسمية حتى 80% انتهزوا الفرصة".. هو ينتهزنا بالأسعار المرتفعة طيلة السنة، وعند نهاية الموسم يسوّق للمتبقي من البضاعة حتى لا تضيق المستودعات فيطلب منا أن نتحول إلى انتهازيين مثله!

0 أتذكر قارئا كريما سألني قبل سنة: طالما أننا في موسم التخفيضات.. كيف لنا أن نفهم سلعة ينخفض سعرها بنسبة 60٪ كم تتوقع كان سعرها الأصلي؟!

0 المدارس الأهلية تقدم خدمة جليلة للوطن.. لكن يجب التفريق تماما بين مدارس البنين ومدارس البنات.. مدارس البنات تستحق التشجيع والدعم والمراعاة.. أما مدارس البنين فلا يعدو أغلبها عن كونه "حضانة متوسطة أو ثانوية" وبالتالي يجب تكثيف الرقابة عليها!

0 أحد البنوك المحلية يقول في أحد إعلاناته "امتلك بيت العمر"، ومن يطلع على الشروط العجيبة، وقيمة الأقساط، والقيمة الإجمالية، يكتشف أنه ليس "بيت العمر" بل "سجن العمر"!

0 ما تزال تصريحات "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" تدور حول مسائل الحجب والمنع، وعند الحديث عن ارتفاع تكلفة الاتصال واقتحام خصوصية الناس بالرسائل الدعائية، تتخذ الهيئة مباشرة وضعية النائم!

0 نختم بأطرف أخبار الأسبوع، إذ ترغب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد توقيع عقوبات من بينها السجن والغرامة على المسؤولين الذين لا يتعاونون مع الأجهزة الرقابية!.. "زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا.. أبشر بطول سلامة يا مربع"!

نقلا عن صحيفة "الوطن"

