نجاة موظف جمرك من محاولة حرقه بـ"البنزين"

نجا موظف جمرك من محاولة حرقه بالبنزين من قبل أحد المهربين بعد ضبطه.

وفي تفاصيل الحكاية التي حصلت "العربية نت " على تفاصيلها أن هناك مهرب وقود "بنزين " سكب كمية من البنزين على جسد موظف سعودي بجمرك الحديثة المنفذ البري على الحدود السعودية ـ الأردنية، بعد أن تم ضبطه من قبل الموظف وبحوزته كميات من لترات البنزين المهرب الذي حاول تهريبها عبر المنفذ إلى خارج السعودية.

وأكدت مصادر لـ"العربية نت" بأنه يبلغ من العمر 28 عاما، وهو أحد المسافرين المترددين على الجمرك، ويقود سيارة من نوع جمس.

وأبانت المصادر عن وجود ملاحظات سابقة وتعهد على المسافر بسبب عدم تقيده بالأنظمة والتعليمات، وبعد أن قام موظف الجمارك بتفتيش السيارة ووجد بحوزته عددا من العبوات البلاستيكية معبأة بمادة البنزين، طلب منه اعادة العبوات حيث تمنع التعليمات من خروجها، والمسافر لديه علم بذلك، حيث سبق أن وقع تعهدا بذلك.

وأشارت إلى أن المسافر بادر بسكب عبوات البنزين على الموظف أمام المسافرين والمركبات، وتدخلت العناية الإلهية في عدم إصابة الموظف والسيارات المتواجدة بأي أذى.

