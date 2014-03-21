"الدواء" تشرح لـ"العربية.نت" تفاصيل الـ "Tadalafil"

شرحت الهيئة للغذاء والدواء، ماهية مادة "Tadalafil" التي بسببها منعت المستهلكين في السعودية من استخدام العسل الملكي.

وقال المتحدث الإعلامي للهيئة، إدريس الإدريس، لـ"العربية.نت": إن تلك المادة تستخدم لعلاج الضعف الجنسي ومصرح لها في أميركا، ولا يتم صرفها إلا تحت إشراف طبيب، ولا تباع بدون وصفة طبيبة.

وأضاف أن المادة لها مخاطر، إذ تسبب انخفاض ضغط الدم، وتوسع الأوعية الدموية ومشاكل في المسالك البولية، لذلك يتطلب استخدامها إشرافاً طبياً.

وأشار الإدريس إلى أن المادة تم مزجها في العسل الملكي في بلد المنشأ، وتم إدخالها إلى السعودية بطريقة غير قانونية، والهدف من إضافتها هو زيادة فاعلية العسل.

وأكدت الهيئة أنها ستلاحق من يبيع هذا المنتج، وستخاطب مصلحة الجمارك لمنع دخول المنتج في البلاد، إضافة لمخاطبتها وزارة البلدية والشؤون القروية بحكم أنها الجهة المشرفة على محلات العطارة التي قد يباع فيها المنتج للتأكد من خلو المستحضر من المحلات، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المحلات التي تبيع المستحضر، إلا أن انتشار بيعه عن طريق باعة جائلين سيصعب من مهتمهم.