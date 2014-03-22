السعوديون يواصلون عشقهم المفرط لدبي وإسطنبول ثانية

واصل السعوديون عشقهم لدبي، وتوجهت أكثر رحلات السعوديين لقضاء الإجازة في الخارج إلى دبي أيقونة السياحة الخليجية، والتي باتت تمتلئ بالسعوديين في كل إجازة يتحصلون عليها، حتى لو كانت قصيرة وفي منتصف الفصل الدراسي الثاني.

ووفقاً لمعلومات خاصة حصلت عليها "العربية نت" فإن دبي تفوقت بشكل كاسح في وجهة السعوديين السياحية خلال هذه الإجازة على اسطنبول التي جاءت ثانية، لكن بفارق شاسع عن دبي في عدد الرحلات التي وصلت إلى ثلاث وخمسين رحلة كفرق بين المدينتين خلال هذا الأسبوع.

وسجل السعوديون يوم أمس رقماً قياسياً، بحسب المعلومات التي حصلت عليها العربية نت في رحلات الطيران منذ بداية العام الحالي، وصل إلى 547 رحلة داخلية ودولية وهو رقم يمنح الضالعين برحلات الطيران والحجوزات مشهداً لمطارات تمتلئ بالمسافرين على غير العادة خلال أيام العمل العادية.

ويتوقع أن يبلغ عدد السعوديين الذين قضوا اجازتهم القصيرة في الخارج أكثر من مليون سعودي لم يسجل سفرهم تغييراً على شكل الشوارع المزدحمة والمكتظة بالسيارات، خصوصاً في المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة ومكة والتي باتت تعرف اختناقات مرورية غير اعتيادية مع بداية الاجازة.

وكانت تقارير احصائية صادرة من الهيئة العليا للسياحة والاثار عبر بوابته الاحصائية ماس ذكرت بأن انفاق السعوديون الذين سافروا للخارج قبل عام في نفس هذه الفترة قد تجاوز المليار ريال، فيما سجل انفاق السياح القادمين إلى المملكة أو المواطنين الذين يتنقلون بين مناطقها نحو 920 مليون ريال.

ويستغل السعوديون هذه الاجازة بشكل أمثل في اقامة احتفالاتهم وحفلات زفافهم ومناسباتهم الأخرى، فيما يفضل عدد منهم السفر الى الخارج هروباً من الشوارع المزدحمة، وبحثاً عن أجواء طقس جديدة يميل إلى الدفء أو البرودة، بحسب المناطق التي غادر منها السعوديون.



