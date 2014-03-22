بالفيديو.. اختناق مروري في مكة بسبب شاحنات

يكاد لايمر أسبوع دون أن ترى مشهد التحام مركبة صغيرة مع شاحنة ثقيلة تسللت إلى شوارع مكة خلسة أثناء ذهاب الموظفين وخروجهم من وظائفهم .

الأمر الذي أزعج الكثير من أهالي العاصمة المقدسة في مضايقة هذه الشاحنات الثقيلة تحركاتهم .

"العربية نت " رصدت أحد منافذ الدخول الى مكة الذي لايزال يشكل خطراً كبيراً يتربص بالسيارات الصغيرة , كانت الصورة من منفذ أم الجود طريق مكة جدة القديم .

وفي هذا الشأن يقول أيمن الغامدي" المشهد يتكرر بشكل مستمر خاصة في طريق كسوة الكعبة ورابطة العالم الإسلامي حيث لاتمر أيام دون أن تجد شاحنة ملتحمة مع سيارة صغيرة واغلب الالتحام يأتي من جهة راكب الشاحنة الذي يبدو انه لايشاهد السيارات الصغيرة التي تسير عن يمينه لاسيما خروج اهالي حي ام الجود الذين يتعرضون للموقف بشكل يومي في تزاحم هذه الشاحنات اثناء المدارس واوقات بدء وخروج الموظفين من وظائفهم .

فيما يشير حسان الحازمي الموظف في إدارة مصنع كسوة الكعبة المشرفة أن"هذا الأمر يشكل رعب لأصحاب السيارات الصغيرة ويترقبون تلك الشاحنات التي تداهمهم دون رحمة وخاصة بعد خروج الموظفين من عملهم ظهراً.

وأضاف الحازمي" حقيقة نظام تأمين السيارات فاقم من مشكلة الحوادث وأصبح قائدي هذه الشاحنات لايبالون في السيارات الفارهة الصغيرة فالتأمين يكفل لهم الخروج من مأزق الحادث وإتلاف المركبة في الوقت الذي يتحسر صاحب السيارة على سيارته التي اتلفت بعجلات وصدامات الشاحنة الحديدية دون ان يلحق بالشاحنة أي ضرر.

"العربية. نت" التقت بالناطق الرسمي لمرور العاصمة المقدسة الدكتور علي الزهراني الذي أشار أن" ادارة المرور منذ وقت سابق تسعى لمنع دخول الشاحنات الى مكة من خلال 18 نقطة ,حرصاً على إنسيابية حركة السير والمشاة وخاصة في المنطقة المركزية ولسلامة المعتمرين وخاصة في هذه الفترة .

وأضاف لقد تم تمديد أوقات منع دخول الشاحنات الى مكة لتصبح من الساعة 6 وحتى 8:30 صباحاً, ومن الساعة 12 ظهراً حتى الثانية بعد الظهر.

