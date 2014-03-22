توعية 435 سيدة بجدة في علاقات الزوجين وحياة الأبناء

تحت عنوان "نحو أسرة آمنة"، تواصل جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي بمحافظة جدة، سلسلة الندوات النسائية التي أطلقتها برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة مشاعل بنت مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، بهدف نشر ثقافة أسرية صحيحة تقوم على المودة والرحمة.

حيث شاركت 175 سيدة في ندوة "علاقاتي بعد الزواج"، والتي قدمتها الأستاذة منيرة المسعود، وتناولت خلالها التحول في علاقات الزوجين بعد الزواج، والعلاقة الناجحة مع أهل الزوج، وارتباط الزوج بعائلة الزوجة، وانعكاس الزواج على العلاقات الأخرى، وأثر العلاقات الاجتماعية على صحة الأسرة والمجتمع، كما شاركت 260 سيدة في ندوة "الفراغ العاطفي" التي قدمتها فاطمة فتح الدين، وتناولت الفراغ الروحي وأسبابه، ومظاهر الفراغ في حياة الأبناء وعلاجه، وعوامل إعادة شحن طاقات الشباب بمراعاة الضوابط الشرعية، ودور الأم في التربية العقدية والثقافية.

وتأتي هذه الندوات ضمن سلسلة "نحو أسرة آمنة"، التي تقيمها الجمعية للعام الخامس على التوالي، وتنظمها بالتعاون مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بمجموعة دلة البركة، بهدف نشر ثقافة أسرية صحيحة تقوم على المودة والرحمة، وتهدف الجمعية من خلالها لتوعية وتثقيف الأسر، بما يمكن أن يساهم في استقرارها، وتجنيب أفرادها التأثيرات السلبية الناجمة عن تفاقم المشاكل الاجتماعية والحياتية في محيط الأسرة ككل، حيث تتضمن السلسلة رسائل اجتماعية تربوية هادفة ونصائح أسرية متميزة بما يساهم في تحقيق الترابط في الحياة الزوجية.

وشملت عناوين الندوات ضع بصمتك، الخيانة الزوجية، طفلي عنيد، في بيتنا متقاعد، فن التعامل مع الآخر، الانفصال العاطفي، التربية الجنسية، تغيير المصير، حوارنا مع أولادنا، ماذا بعد الخطأ، مهارات زوجية، علاقاتي بعد الزواج، والفراغ العاطفي، في الوقت الذي تستمر فيه الندوات خلال الفترة المقبلة، وتشمل ندوة بعنوان "الاختيار مسؤولية"، وأخيراً ندوة بعنوان "أمهات الغد".

يذكر أن جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي بمحافظة جدة، تسعى للمحافظة على كيان الأسرة، والتقليل من نسب الطلاق بالتعاون مع المحاكم الشرعية والدوائر الأمنية من خلال التوجيه والتوعية في أمور الأسرة وبناء علاقاتها من خلال أنشطة وأقسام متعددة تقدم العديد من الدورات والمحاضرات والاستشارات الأسرية، واضعة نصب عينيها رسالة سامية، وهي "تحقيق سعادة الأسرة واستقرارها بالتوعية والإصلاح.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجمعية "بوابة المودة": (www.almawaddah.net).