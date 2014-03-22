جهير حمد الدوسري بعد تملكها فيلا: اشتهرت لأني سعودية

قبل أيام فازت جهير حمد الدوسري بفيلا سكنية في مسابقة "الحلم" التي تقدم في برنامج "صدى الملاعب" الذي تبثه الـ mbcويقدمه مصطفى الأغا.

فوز جهير كان طبيعياً بمقاييس البرنامج، الذي يقدم هداياه لفائزين في الوطن العربي لا يعرفهم أحد سوى أقربائهم، لكن جهير كسرت المقاييس وحققت شهرة واسعة لا تعرف لها جهير أو المسؤولون عن المسابقة سبباً مهماً ومقنعاً في نفس الوقت .

وقالت جهير حمد الدوسري لـ"العربية.نت": "فزت بالمسابقة كان الأمر مفاجئاً ومبهجاً بالنسبة لي، لكن بعد ذلك لا أعرف ماذا حصل وكيف أصبح اسمي متداولاً في مواقع التواصل أو في منقولات الواتساب، لكنه أمر حتى الآن لا يزعجني ولا يزعج عائلتي أيضاً".

وأضافت جهير "ربما لأنني أول سعودية تفوز بمسابقة البرنامج، لكني متفاجئة من تعليقات الناس، وأرى أن ما يحدث معي مجرد شهرة مؤقتة ستنتهي مع فوز متسابق آخر في المسابقة".

وكان أشهر ما تم تناقله بين السعوديين عن جهير حمد الدوسري هو استثناء وزارة الإسكان لها بعد فوزها بالفيلا من بين المتقدمين في برنامج الوزارة الجديد، وضج موقع تويتر منذ أيام باسم جهير دون أن يعرف المسؤولون عن المسابقة سبباً واحداً ومقنعاً لهذه الشهرة والأضواء التي أحيطت بها بعد فوزها بالمسابقة.

وتقرأ جهير ما يكتبه الناس عنها وتقول لـ"العربية.نت": "أعرف أن كثيراً من أقاويل الناس تأخذ شكل المزاح فأنا سيدة متزوجة ولا يحق لي أصلاً التقديم في برنامج وزارة الإسكان، لكن أكثر ما أضحكني هو قيام أحدهم برسم كاريكاتير عني. كان أمراً مضحكاً أن أظهر بشكل غريب في تلك الرسمة".

وجهير حمد الدوسري ربة منزل سعودية، تسكن في مدينة الرياض، وهي أم لستة أطفال أصبحت أشهر سيدة سعودية على الأقل في الأيام الخمسة الماضية، واسمها هو الأكثر تداولاً في تغريدات المغردين السعوديين على تويتر أو في برامج التواصل الاجتماعية الأخرى.