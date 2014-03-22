شباب الطائف يطلقون "مولد أمل" لذوي الاحتياجات الخاصة

يطلق شباب محافظة الطائف يوم الاثنين، المقبل فعاليات حملة "مولد أمل" عن "التوحد"، ولجميع ذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار "أشعروني بكياني ليس بالعطف المهين", وذلك بمجمع قلب الطائف.

وأوضح المشرف على فعاليات الحملة منصور السفياني أن الحملة تستهدف أكثر من 5 آلاف زائر من كافة شرائح المجتمع, مشيرا إلى أن الحملة سيتواجد بها عدد من الاستشاريين والأخصائيين لخدمة هذه الفئة الغالية, وذلك بدعم وتوجيه من مدير الحملة المستشار الأسري والتعليمي سعد العمري.

وقال السفياني إن عددا من البرامج والفعاليات ستصاحب الحملة كخدمات الإرشاد الأسري, ومسرح ترفيهي وفقرات تثقيفية وتشخيص للحالات والعديد من الفعاليات الممتعة.

وأضاف أنه ستقام خلال الحملة مسابقة أجمل صورة لذوي الاحتياجات الخاصة وسيتم مكافأة الفائز بجائزة قيمة, موضحا بأن المشاركة ستكون عبر إرسال الصور على حساب الحملة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" (@mwld_aml).



