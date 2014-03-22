ضبط 4 لصوص سرقوا مركبة واصطدموا بدورية أمن

ضبطت شرطة جدة أربعة شبان، تتراوح أعمارهم بين 21 - 37 عاماً، بتهمة سرقة مركبة مقيم، والتسبب في إصابة أحد رجال الأمن أثناء عملية توقيفهم.

وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطية القرشي أنه "في تمام الساعة الثانية ظهراً من مساء يوم أمس الجمعة تبلغت غرفة عمليات دوريات الأمن من مقيم، بتعرض مركبته للسرقة عقب ترجله منها، لشراء بعض الاحتياجات من متجر بمحطة وقود شمال محافظة جدة، وعند عودته التي لم تتجاوز بضع دقائق لم يجدها، مضيفاً أنه يوجد بداخلها مفتاح احتياطي".

وأضاف: "تم التعميم في حينه عن السيارة حسب المعلومات، وتم رصدها في حي الحرازات شرق محافظة جدة في تمام الساعة الرابعة عصراً من قِبل إحدى دوريات الأمن، وتمت متابعتها لضبطها، إلا أن قائدها لم يتوقف، وأثناء المتابعة تعمد الالتفاف وصدم الدورية من أجل الهرب، ما أدى لانقلاب سيارة الدورية، وكذلك المركبة المسروقة".

وزاد المقدم القرشي: "تمكنت الدوريات الأمنية الأخرى بمتابعة من مدير دوريات الأمن بمحافظة جدة العميد سعيد القرني من ضبط المتهمين، وعددهم أربعة أشخاص، أعمارهم تتراوح بين 21-37 سنة، وتم نقل قائد الدورية للمستشفى لتعرضه لإصابة جراء الانقلاب، وما زال منوماً وحالته مستقرة، بينما تعرض المتهمون الآخرون لإصابات طفيفة وتم علاجهم، وغادروا المستشفى في حينه".

وبيّن القرشي أنه جرى انتقال المختصين للموقع، وبتفتيش العربة ضُبط بداخلها قارورتا مادة المسكر ومبلغ (17900) ريال، بالإضافة إلى 14 طلقة لسلاح من نوع مسدس، وأكد أنه جرى تسليم المتهمين وما تم ضبطه بداخل السيارة لمركز شرطة السامر، لاستكمال إجراءات التحقيق معهم حيال السرقة والمضبوطات، وكشف مدى تورطهم بحوادث أخرى من عدمه، تمهيداً لإحالتهم وملف القضية لجهات الاختصاص.‏‫