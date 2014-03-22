مسابقة لاكتشاف كنوز الطائف باستخدام برنامج رحال

تشهد الطائف لأول مرة خلال هذه الفترة القصيرة من الإجازة المدرسية مسابقة اكتشف كنوز الطائف "رحال", وتأتي بعد اختيار المنظمة العربية للسياحة محافظة الطائف عاصمة للمصايف العربية.

وتهدف المسابقة للترويج لما تحويه الطائف من كنوز تاريخية وطبيعية من خلال احتوائها على أكبر سلسلة من الألعاب الواقعية التي نظمت على مستوى العالم.

ويعتمد برنامج رحال الذي سيبدأ يوم السبت 29 مارس الجاري في تصميمه لهذه المسابقة على عنصري المغامرة والمرح لجذب السياح من جميع أنحاء المملكة لاكتشاف ثقافة وعادات الطائف, وذلك من خلال عدة تحديات ومسابقات رياضية تعتمد على التمتع بالفنون العربية وفهم ومعايشة الثقافة والتقاليد, ومن خلال مزج التكنولوجيا بالواقع لتشجيع اللاعبين على السفر واكتشاف الأماكن الجديدة حولهم.

وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد بأن هذه المسابقة تتماشى مع توجهات المجلس الوزاري العربي للسياحة بجامعة الدول العربية في تنفيذ برنامج أعرف وطنك وتعتبر الأولى من نوعها التي يتم تنفيذها على مستوى المنطقة العربية حيث ستساهم بتعريف الشباب العربي بأوطانهم.

هذا واشترطت اللجنة المنظمة للمسابقة للاعبين المشاركين بهذه المسابقة أن يكون عمر المشترك فوق 18 عاماً, ويمتلك هاتفا محمولا ذكيا يعمل بنظام Android أو IOS, ولديه حساب على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك أو تويتر", وأن يكون هاتفه المحمول مشترك في إحدى باقات الإنترنت, ويفضل أن يكون لدى المشترك كاميرا فيديو بحوزته للاشتراك في مسابقة فيديو أحسن مغامر.

وقد رصدت المنظمة العربية للسياحة جوائز قيمة لهذه المسابقة للفرق الثلاثة الأولى, وسيتم توزيعها بعد نهاية الحدث.