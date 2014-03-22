منع تملك المنازل في 23 مدينة من غير عازل حراري

منعت وزارة الشؤون البلدية والقروية من تملك المنازل في 23 مدينة ومحافظة من غير عازل حراري.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم السبت، إن الوزير الأمير منصور بن متعب، أصدر تعميماً إلى جميع الأمانات والبلديات في مناطق المملكة كافة، بالتأكيد على ضرورة تطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني في المدن الرئيسة، سواء السكنية أو التجارية أو أي منشآت أخرى، أسوة بالمنشآت الحكومية في المدن الرئيسية بمناطق المملكة.

وتضمن التعميم التأكيد على عدم إصدار شهادة إتمام بناء للمالك إلا بعد إحضار شهادة من الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ العزل الحراري في المبنى، فضلاً عن أخذ تعهد خطي على المالك وفق نموذج التعهد الإلكتروني المنشور على بوابة الوزارة الإلكترونية (www.momra.gov.sa) مع الالتزام بضرورة تعبئة جميع بيانات نموذج التعهد المشار إليه، بما فيها هاتف جوال المالك وإحداثيات الموقع، وتزويد الشركة السعودية للكهرباء بصورة من التعهد وبملف إلكتروني يومي لرخص البناء الصادرة في المدن المحددة بـ23 مدينة على مستوى المملكة لتطبيق نظام العزل الحراري.

وشملت المدن كلاً من الرياض والخرج ومكة وجدة والطائف والمدينة المنورة وينبع والظهران والخبر والدمام والقطيف والأحساء وحفر الباطن وبريدة وعنيزة وحائل وسكاكا وعرعر وتبوك وأبها وخميس مشيط وجازان والباحة.