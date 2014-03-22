ضبط بريطاني شاذ بجدة روج لنفسه عبر مواقع التواصل

كشفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن قبضها على بريطاني شاذ في جدة مساء أمس. وقالت مصادر لـ"العربية.نت" إن البريطاني يعمل في إدارة مبيعات في إحدى المؤسسات بمدينة جدة، ولوحظت عليه تصرفات شاذة توحي أنه من الجنس الثالث.

وأضافت المصادر: "ما دعا فرع هيئة الأمر بالمعروف في مدينة جدة، لمراقبته، ورصده عبر كمين أعدته، وقبضت عليه". مشيرة إلى أنه تمت إحالته إلى الجهات المختصة. وأوضحت المصادر أن البريطاني روج لشذوذه عبر مواقع التواصل الإجتماعي وعرض نفسه في أماكن تجمعات الشباب.

وكان عناصر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بذهبان بمحافظة جدة قبضت على 14 شابا من الجنس الثالث بدرة العروس شمال محافظة جدة عند الساعة الثالثة من صباح اليوم، وهم في حالة سكر وعثر بحوزتهم على قوارير المسكر حيث كانوا يرقصون وتمت إحالتهم لمركز الشرطة.