تقنية الدمام تبتعث 130 متدرباً في 7 تخصصات

كشف عميد كلية التقنية في الدمام، أحمد الثنيان، عن ابتعاث نحو 130 مبتعثاً خلال العامين الماضيين في نحو 7 تخصصات تقنية، مشيراً إلى أن الكلية تتبع اللوائح الأساسية من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الابتعاث، حيث ترشح عدداً من المتدربين كل سنة، ويتم اعتمادهم من قبل المؤسسة.

وأكد أن مخرجات الكلية تعتمد على برامج تدريبية معدة مسبقاً تحوي عدداً من العناصر التي تمكن خرجيها من الإلمام بأساسيات المهن التي يتطلبها سوق العمل, موضحاً أن الكلية لديها مسار آخر يلبي الاحتياجات التي يمكن إضافتها كمهارات للخريج، وذلك بالتنسيق الدائم والمستمر مع قطاعات الأعمال من خلال مركز خدمة المجتمع بالكلية، الذي يسعى دوماً إلى سد احتياجات سوق العمل من خلال برامج تدريبية تقنية نوعية خاصة تحددها قطاع الأعمال.

وأبان الثنيان أن مفردات المناهج بالكليات تتوافق مع التوسع الكبير في مجال المعرفة، حيث تدار العملية التدريبية من خلال مجموعة من المدربين المؤهلين الذين تلقوا تعليمهم التقني العالي الماجستير أو الدكتوراه في عدد من الجامعات العالمية في أميركا وبريطانيا وأستراليا وغيرها من الدول, مبيناً أن المدربين يطورون العملية التدريبية ويربطونها بما وصلت إليه مستجدات العمل المهني والتقني في قطاع الأعمال.

وقال إن الكلية تسعى إلى تنمية الأبعاد الخمسة للشخصية، وهي الفضول والرغبة في الاكتشاف مما ينتج عنه الإبداع, والضمير الحي مما ينتج عنه الوعي وضبط النفس, والقدرة على التخالط والاندماج في المجتمع, والثقة بالآخرين، والنظرة الإيجابية وغرس السلوكيات الشخصية لدى الفرد لرفع مستوى الاهتمامات والقدرات والمهارات وحسن التعامل وتنمية قدرات المتدرب الذاتية للالتحاق بسرب العمل المتطور.