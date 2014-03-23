إلزام الممارسين الصحيين بالعمل يومياً 9 ساعات ونصف

اعتمد وزير الصحة، الدكتور عبدالله الربيعة، التنظيم الجديد لمواعيد العمل في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وسيبدأ العمل به اعتباراً من غرة شهر شعبان المقبل.

"العربية.نت" تنشر التنظيم الجديد لساعات العمل يومياً في المستشفيات والمراكز الصحية، وهو على النحو الآتي:

أولاً: المراكز الصحية في القرى والهجر التي لا تخدمها مستشفيات قريبة لتقديم الخدمات الإسعافية على مدار الساعة:

تبدأ ساعات الدوام اليومي من الساعة السابعة والنصف صباحاً في جميع المناطق، ويمكن تأخيرها لمدة نصف ساعة وفقاً لمصلحة العمل.

- يكون دوام العمل الرسمي بواقع تسع ساعات ونصف يومياً من يوم الأحد إلى الأربعاء على فترتين (فترة صباحية من الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى الـ12 والنصف ظهراً، وفترة مسائية من الساعة الخامسة عصراً إلى الساعة التاسعة والنصف مساء)، وتسع ساعات فقط يوم الخميس على فترتين (فترة صباحية من الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى الـ12 والنصف ظهراً، وفترة مسائية من الساعة الخامسة عصراً إلى الساعة التاسعة مساء)، عدا الأطباء الاستشاريين السعوديين، فتكون ساعات عملهم (176) ساعة عمل شهرياً، بواقع ثماني ساعات يومياً من يوم الأحد إلى الخميس على فترتين (فترة أولى من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الـ12 ظهراً، وفترة ثانية من الساعة الخامسة عصراً إلى الساعة التاسعة مساء) مع التزامهم ببقائهم رهن الطلب لمدة لا تزيد على 10 أيام شهرياً لتغطية العمل عند الحاجة.

- تتم تغطية الخدمات في هذه المواقع يومي الجمعة والسبت، وبعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي من قبل العاملين في هذه المراكز كمناوبه، حسب ما تقتضيه حاجة العمل، على أن يتم تعويضهم عن ساعات العمل الفعلية التي عملوها خارج أوقات الدوام الرسمي ببدل خارج دوام حسب النظام.

ثانياً: المراكز الصحية في المدن وفي القرى والهجر التي تخدمها مستشفيات قريبة لتقديم الخدمات الإسعافية على مدار الساعة:

- تبدأ ساعات الدوام اليومي من الساعة السابعة والنصف صباحاً في جميع المناطق، ويمكن تأخيرها لمدة نصف ساعة وفقاً لمصلحة العمل.

- يكون دوام العمل الرسمي بواقع تسع ساعات ونصف يومياً من يوم الأحد إلى الأربعاء، وتسع ساعات فقط يوم الخميس وفقاً لأحد الخيارين التاليين:

الخيار الأول: يكون الدوام الرسمي بواقع تسع ساعات ونصف يومياً من يوم الأحد إلى الأربعاء (من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة والنصف مساء)، وتسع ساعات فقط يوم الخميس (من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساء)، عدا الأطباء الاستشاريين السعوديين فتكون ساعات عملهم (176) ساعة عمل شهرياً، بواقع ثماني ساعات يومياً من يوم الأحد إلى الخميس (من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساء) مع التزامهم ببقائهم رهن الطلب لمدة لا تزيد على 10 أيام شهرياً لتغطية العمل عند الحاجة.

الخيار الثاني: يكون الدوام الرسمي بواقع تسع ساعات ونصف يومياً من يوم الأحد إلى الأربعاء على فترتين (فترة أولى من الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى الساعة الـ12 والنصف ظهراً، وفترة ثانية من الساعة الخامسة عصراً إلى الساعة التاسعة والنصف مساء)، وتسع ساعات فقط يوم الخميس على فترتين (فترة أولى من الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى الساعة الـ12 والنصف ظهراً، وفترة ثانية من الساعة الخامسة عصراً إلى الساعة التاسعة مساء) عدا الأطباء الاستشاريين السعوديين فتكون ساعات عملهم (176) ساعة عمل شهريا،ً بواقع ثماني ساعات يومياً من يوم الأحد إلى الخميس على فترتين (فترة أولى من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الـ12ظهراً، وفترة ثانية من الساعة الخامسة عصراً إلى الساعة التاسعة مساء) مع التزامهم ببقائهم رهن الطلب لمدة لا تزيد على 10 أيام شهرياً لتغطية العمل عند الحاجة.

- يعرض مدير عام الشؤون الصحية على مجلس المنطقة الخيارين، ويقرر مجلس المنطقة تحديد الخيار المناسب لعمل المراكز الصحية بالمنطقة وفقاً لحاجة العمل.

- يمكن لمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة إضافة ساعة عمل يومياً في الفترة المسائية في المراكز التي تعمل بنظام الدوامين في المدن الرئيسية، والتي تخدم عددا كبيرا من السكان وتواجه ضغطاً وحاجة لزيادة ساعات الدوام من الساعة التاسعة والنصف صباحاً إلى الساعة العاشرة والنصف مساء لأيام الأحد إلى الأربعاء، ومن الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة مساء بالنسبة ليوم الخميس، ويتم تعويض الممارسين عن هذه الساعات ببدل خارج دوام وفقاً للنظام.

ثالثاً: يكون العمل بالنسبه لبقية الفئات غير المشمولة بالكادر الصحي وفقاً للنظام بواقع (155 ساعة شهرياً)، ويتم تعويض الفئات التي تتطلب حاجة العمل بقاءها لساعات إضافية ببدل خارج دوام عن ساعات العمل الفعلية التي عملوها خارج أوقات الدوام الرسمي لهم.

رابعاً: يكون العمل في المراكز التي تعمل كمراكز إسعافية على الطرق على مدار الساعة وبنظام المناوبة عند الحاجة على أن يعوض الممارس ببدل خارج دوام عن أي عدد ساعات تفوق 208 ساعات شهرياً حسب النظام.

خامساً: المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى:

- تبدأ ساعات الدوام اليومي الرسمي في هذه المرافق من الساعة الثامنة صباحاً في جميع المناطق.

- يكون دوام العمل الرسمي بواقع تسع ساعات ونصف يومياً من يوم الأحد إلى الأربعاء (من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة والنصف مساء)، وتسع ساعات فقط يوم الخميس (من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساء).

- يكون دوام العمل للأطباء الاستشاريين السعوديين (176) ساعة عمل شهرياً بواقع ثماني ساعات يومياً من يوم الأحد إلى الخميس (من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساء)، إضافة إلى التزامهم بالمناوبة ببقائهم رهن الطلب لمدة لا تزيد على عشرة أيام شهرياً.

- يكون العمل في أقسام المستشفيات والمرافق التي تعمل بنظام المناوبات وفقاً لجداول المناوبات التي تعدها إدارة المستشفى أو المرفق الصحي بما يكفل حسن سير العمل وبواقع 208 ساعات عمل ومناوبة في مقر العمل شهرياً، إضافة إلى التزامهم بالمناوبة ببقائهم رهن الطلب لمدة لا تزيد على عشرة أيام شهرياً, عدا من هم في برامج دراسية فيكون عملهم ومناوباتهم وفقاً لمتطلبات تدريبهم.

-يكون العمل في العيادات الخارجية والأقسام التي تقدم خدماتها بنظام الدوام الواحد بواقع تسع ساعات ونصف يومياً من يوم الأحد إلى الأربعاء، وتسع ساعات فقط يوم الخميس، وتتم تغطية العمل في هذه الأقسام خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً لجداول المناوبات التي تعدها إدارة المستشفى أو المرفق الصحي بما مجموعه 208 ساعات عمل ومناوبة شهرياً فيما عدا الاستشاريين ورؤساء الأقسام فتكون ساعات عملهم (176) ساعة عمل شهرياً، إضافة إلى التزامهم بالمناوبة ببقائهم رهن الطلب لمدة لا تزيد على عشرة أيام شهرياً، ويتم تعويض الموظفين الذين تتطلب حاجة العمل بقاءهم ساعات إضافية ببدل خارج دوام عن ساعات العمل الفعلية التي عملوها خارج أوقات الدوام الرسمي لهم، وبالنسبة للمستشفيات الرئيسية التي لديها قوائم انتظار للمرضى فتكون هناك فترة ثالثة مسائية للعيادات الخارجية من يوم الأحد إلى الأربعاء من الساعة الخامسة عصراً إلى الساعة التاسعة والنصف مساء، ويوم الخميس من الساعة الخامسة عصراً إلى الساعة التاسعة مساء، ويتم تعويض الموظفين الذين تتطلب حاجة العمل بقاءهم لساعات إضافية ببدل خارج دوام عن ساعات العمل الفعلية التي عملوها خارج أوقات الدوام الرسمي لهم.

-يكون العمل بالنسبة لبقية الفئات غير المشمولة بالكادر الصحي وفقاً للنظام بواقع (155 ساعة شهرياً)، ويتم تعويض الفئات التي تتطلب حاجة العمل بقاءها لساعات إضافية ببدل خارج دوام عن ساعات العمل الفعلية التي عملوها خارج أوقات الدوام الرسمي لهم.