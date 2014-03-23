استعادة 3 مخططات استولى عليها متعدون

ضمن مشروع القضاء على التعديات التي شرعت أمانة العاصمة المقدسة في إزالتها وقطعت شوطاً كبيراً في الحد من هذه الظواهر السلبية، نفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة حملة شملت عدة مواقع بمنطقة مخططات ولي العهد والعكيشية، حيث تمت إزالة مخططين عشوائيين خلف بوابة مكة المكرمة، ومخطط عشوائي بجوار مخطط ولي العهد رقم (٩)، كما تمت إزالة مبانٍ وأحوشة واسفلت وبتر على مساحات واسعة، إضافة إلى ٨ أحوشة عشوائية بجوار مخطط ولي العهد رقم (٢)، إلى جانب إزالة عقوم ترابية وبوابات بمساحة كبيرة تقع جنوب مكة المكرمة (العكيشية)، وجميعها مقامة من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها، وهي عبارة عن تعديات على الممتلكات العامة.

وقال المهندس بندر بن حسن قباني رئيس بلدية الشوقية الفرعية إن "البلدية قامت بحملة وبمشاركة عدد من منسوبي الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، شملت عدة مواقع غير نظامية والمقامة بطرق عشوائية، والتي لا يحمل أصحابها صكوكا شرعية".

وأكد قباني أن "هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة"، مشيراً إلى أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية، ولن نتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات.