القبض على جان حاول إسعاف ضحيته

قبضت شرطة الطائف على شاب سعودي في الـ20 من عمره، بسبب تورطه في عملية قتل أحد المواطنين.

إزاء ذلك، صرح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطية القرشي أنه عند الـ11 من مساء أمس السبت تبلغت الجهات الأمنية في شرطة محافظة الطائف، من قبل أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب قام بإحضاره شاب آخر لإسعافه، بيد أنه فارق الحياة.

وأكد المقدم القرشي أنه: "فور تلقي البلاغ انتقل المختصون من مركز شرطة الفيصلية إلى موقع الحادثة، وبعد إجراء المعاينة والفحوصات الأولية لمسرح الجريمة، وجه مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي بسرعة القبض على الجناة، وذلك بمتابعة وإشراف من مدير شرطة الطائف المكلف العميد عيضة العوفي".

وأضاف: "بعد إجراءات التحقيق والاستدلال تم ضبط المتهم، واتضح أنه سعودي الجنسية في العشرين من عمره، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى أنه اعتدى على المجني عليه وطعنه بآلة حادة إثر خلاف سابق بينهما، ومن ثم نقله للمستشفى لإسعافه، لكن المجني عليه توفي عند وصوله".

وأكد المقدم القرشي أنه تم التحفظ على المتهم لاستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيداً لإحالته إلى جهة الاختصاص.