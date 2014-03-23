جدة تحتضن مركزاً إقليمياً للتوقعات الجوية "الآنية"

أطلقت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية اليوم المركز الإقليمي للتوقعات العددية في مجالالأرصاد الجوية، وذلك في مقرها في جدة.

إزاء ذلك، أكد الدكتور عبد العزيز الجاسر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، الذي دشن المركز، أن : "اختيار دول الإقليم للمملكة بأن تكون مقراً للمركز الهام، يعد مؤشراً على القدرات التي تمتلكها المملكة في مجال الأرصاد والتقنيات، والخبرات الوطنية في هذا الجانب".

وأشار إلى أن المركز سوف يؤدي إلى تطوير قدرات نماذج التوقعات العددية في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتي ستساهم بشكل كبير في الرقي بمنتجات المركز من التوقعات الآنية والقصيرة الأمد للظواهر والأحوال الجوية، وخاصة الظواهر شديدة التأثير مثل الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة، لتتمكن الجهات المستفيدة من هذه التوقعات في المملكة ودول مجلس التعاون والدول العربية، للاستجابة السريعة والتأهب للتخفيف من آثار تلك الظواهر على المواطنين، لحماية الأرواح والممتلكات.

وألمح إلى تدشين هذا المركز يأتي تزامناً مع الاحتفال بيوم الأرصاد العالمي، والذي يصادف الــ 23 مارس من كل عام، إحياءً لذكرى بدء سريان الاتفاقية التي أُنشئت بموجبها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ويسلط هذا اليوم الضوء على الإسهامات الكبيرة التي تقدمها المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا، من أجل سلامة ورفاه المجتمع، وشعار هذا العام هو "الطقس والمناخ : إشراك الشباب".

يذكر أن هذا المركز شارك في إعداده عدد من الجهات الدولية المتخصصة، منها المركز الوطني الأمريكي لأبحاث الغلاف الجوي (انكار)، والإدارة العامة للمحيطات (نوى)، بالإضافة إلى خبراء الأرصاد من قبل الرئاسة العامة والارصاد وحماية البيئة، وسيعمل المركز على تقديم المساعدة لجميع الدول العربية، وذلك بناءً على طلب اللجنة العربية الدائمة للأرصاد، المتضمن أن تستفيد الدول العربية من قدرات المركز ومميزاته، لخدمة أجهزة الأرصاد في الدول العربية.