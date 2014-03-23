جمعية خيرية تستطلع "أسباب تأخر سن الزواج"

أطلقت الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة استطلاعاً بهدف قياس رأي المجتمع والشباب بشكل خاص حول ظاهرة "أسباب تأخر سن الزواج"، وذلك عبر استهداف الشباب والفتيات المتقدمين لها، وعبر موقعها الإلكتروني وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مدير عام الجمعية المكلف، المهندس عبدالله عارف، أن هذا الاستطلاع يأتي كجزء من أدوار الجمعية بهدف دراسة ومعرفة العوائق وتسخير الإمكانيات ووضع أفضل البرامج للمقبلين والمقبلات على الزواج وإيجاد حلول كفيلة بالمساهمة في تيسير أمور زواجهم، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى لدراسة كل ما يمكن تقديمه للشباب والفتيات المقبلين والمقبلات على الزواج من واقع تجربتها على مدى 25 عاماً.

وأضاف أن الجمعية أطلقت هذا الاستطلاع وتستهدف منه الشباب والفتيات المتقدمين للجمعية فضلاً عن الاستفادة من موقعها الإلكتروني (www.alzawaj.org.sa)، وحساباتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، انستغرام، فيسبوك) @zawajeddah، مبيناً أن الاستطلاع يتناول محاور رئيسية تتحدث عن أكثر الأسباب التي أدت إلى تأخر سن الزواج كغلاء المهور، وهل ظاهرة غلاء المهور مازالت موجودة؟

ومن ثم تناول الاستبيان محوراً يتحدث عن كثرة الشروط التي يضعها الشاب لشريكة حياته، والتي تضعها الفتاة أيضاً لشريك حياتها وتطرق بعدها إلى محورين آخرين كالتكاليف التي تثقل كاهل الشباب، كإعداد حفل الزفاف وكثرة وسائل الترفيه والمغريات من سفر ونحوها، وتطرق الاستبيان لجوانب عدة تخصّ هذه الظاهرة.

وأشار إلى أن الجمعية ستعمد خلال الفترة القادمة إلى التفاعل بشكل موسع لمناقشة مثل هذه الظواهر التي تكون سبباً في العنوسة وتأخر سن الزواج من خلال الاستبيانات والدراسات والبحوث، داعياً الجميع للمشاركة في هذه الاستبيانات من خلال الموقع الرسمي للجمعية وصفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.