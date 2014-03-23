حين تعجز إدارة التعليم عن حل المشكلة

مدير عام التربية والتعليم في الطائف أصدر قرارا بإغلاق ١٧ مركزا لتعليم الكبيرات بمختلف مكاتب التربية والتعليم في مراكز عدة تتبع محافظة الطائف، ولو كان هذا الإغلاق لانتفاء الحاجة لها وبلوغ برامج محو الأمية غايتها، لكان مناسبة لتهنئة تعليم الطائف على ما حققه من إنجاز لم يتحقق في أي محافظة أخرى، وإنما كان الإغلاق لسببين، يعود السبب الأول إلى عزوف بعض معلمات التعليم العام عن العمل في هذه المراكز واعتذارهن عن التدريس فيها، ويعود السبب الثاني إلى انقطاع بعض الدارسات عن تلك المراكز ونقص النصاب في الفصول الدراسية.

وهذا يعني أن الإغلاق جاء تخلصا من مواجهة مشكلتين، كان الأولى بإدارة تعليم الطائف مواجهتهما، وليس التهرب منهما باتخاذ قرار الإغلاق، والذي يعني فيما يعنيه حرمان بعض الراغبات في الدراسة بحجة أن البعض الآخر غير راغب فيها، وحرمان بعض الراغبات في التدريس بحجة أن بعضهن الآخر عازفات عن التدريس، وهذا يعني أن تعليم الطائف تخلص من مشكلة ظاهرة ليقع في مشكلة مستترة، فضلا عن تخليه عن برنامج مهم يتمثل في تعليم الكبيرات وما يحققه من خطوات باتجاه محو الأمية.

يقولون إن العقدة استعصى حلها على نابوليون فقطع الحبل، وذلك ما وقع فيه تعليم الطائف، عجز عن حل عقدة انقطاع بعض الدارسات وعزوف بعض المدرسات، فقرر قطع حبل التعليم وأغلق المراكز السبعة عشرة، وأراح المسؤولون فيه أنفسهم، كان من المفترض أن تبحث إدارة التعليم في الأسباب التي تؤدي إلى زهد المعلمات في العمل بالمراكز الليلية، فقد يعود ذلك إلى ما يعانينه من تضخم نصابهن من الحصص خلال اليوم الدراسي أو إلى عدم كفاية ما يرصد لهن من مكافأة مقابل عملهن في المراكز أو تأخر صرف مستحقاتهن، كما كان من الواجب على إدارة التعليم أن تبحث في الأسباب التي تقف وراء انقطاع الكبيرات عن الدراسة، وأن تتعاون مع كافة الجهات لمعالجة تلك الأسباب التي قد تعود إلى ظروف اجتماعية أو اقتصادية لأولئك المنقطعات عن التعليم.

إدارة تعليم الطائف اختارت الحل الأسهل دون أن تأخذ في الاعتبار أنه الحل الذي يتنافى مع رسالتها ودورها الوطني

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"