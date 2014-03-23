مسابقة بالرياض لاختيار "أجمل دجاجة" في الخليج

الانتقادات غير مرّحب بها لمن لا يعرف هذه الهواية أو يكنّ لها أي مشاعر، هكذا قال أبوناصر منظّم ملتقى "نخبة الدجاج للزينة"، والذي تحتضنه العاصمة الرياض وسط مشاركة خليجية واسعة من دول الكويت والبحرين وقطر، سيعامل فيها الدجاج الذي يتراوح سعره بين 2000 و15 ألف ريال، على أنه أطقم ذهبية يتم بيعها بهذا اللفظ "طقم دجاج"، وهو يتكون من دجاجتين وديك، في مهرجان سيعرف حضور فصائل نادرة من الدجاج وأخرى تخضع لمقاييس جمالية.

وقال أبوناصر، منظم ملتقى نخبة الدجاج للزينة، لـ"العربية نت": "من لا يعرف التكاليف سيلومنا على السعر، هذا النوع من الدجاج له محبون وعشاق يتنافسون فيما بينهم للحصول عليه، وهذا سبب يجعل سعره مرتفعاً بالنظر إلى ندرة هذه الفصائل وقيمتها في بلد المنشأ".

وأضاف "ستكون هناك أنواع كثيرة تحضر في هذا الملتقى، مثل: البراهمة والسلكي والكوشن والفارسي القزم، فيما ستكون للدجاج العربي فرصة العرض أمام الجمهور"، ويكمل: "الأسعار تصل الى 15 ألف ريال، والدجاج من نوع البراهمة - وأصله من الهند - هو ما ستكون لديه الفرصة الأكثر حظاً في الملتقى يليه السلكي".

ويتميز الدجاج من نوع السلكي - بحسب أبوناصر - بلحمه الأسود، ويبلغ سعره نحو 10 آلاف ريال للدجاجة الواحدة، وهو صالح للغذاء، كما يقول ويحظى بفوائد صحية كبيرة وفق ما مر به من اختبارات منحته فرصة القفز كطبق رئيسي يقدم للمرفهين والأثرياء حول العالم.

ويرى أبوناصر أن أي انتقادات قد توجّه للملتقى تتعلق بأسعار الدجاج غير مبررة؛ لوجود مسابقات مشابهة في ألمانيا تعرف أسعاراً أعلى، ويحضرها مربون محليون مهووسون بهذه الهواية والتقاط الدجاج النادر في أي بقعةٍ من العالم.