مليارا ريال تكلفة مشاريع مياه في الطائف

كشفت شركة المياه الوطنية عن إنشائها نحو 30 مشروعاً للمياه في الطائف بتكلفة إجمالية تجاوز ملياري ريال. وقالت في بيان لها، اليوم الأحد، إن تلك المشاريع تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة نسب التغطية في المناطق المأهولة بالسكان ومواكبة الطلب على المياه وتقديم الخدمات وفق أفضل المعايير.

وشملت المشروعات تنفيذ شبكات مياه وشبكات صرف صحي، وتنفيذ خطوط ناقلة وخزان استراتيجي ومحطات معالجة لمياه الصرف الصحي. وأضافت الشركة أن من تلك المشاريع الجاري تنفيذها مشروع شبكات مياه لخدمة مخطط الأمير متعب ومخطط الأمير مشعل ومخططات آل حميدان، والخالدية، وحي مسرة وأجزاء من العقيق والعزيزية والمذاكير وحي والأندلس، وتنفيذ محطات تعبئة جديدة شمال مدينة الطائف لخدمة الأحياء الشمالية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل واستبدال الخط الناقل بقطر (400 و200) بشارع شهار لزيادة الكفاء التشغيلية للمنطقة.

وأفادت الشركة بأنها شرعت في تنفيذ عدد من مشاريع شبكات الخدمات البيئية (الصرف الصحي)، في عدد من الأحياء منها مخطط الأمير متعب ومخطط الأمير مشعل وآل حميدان، الخالدية، وحي المنتزه والصناعية والقرية والشرفية والحلقة الغربية والحلقة الشرقية والقيم ومخطط الرحمانية والحمده وابن ريحان، بالإضافة إلى رفع كفاءة محطة المعالجة القائمة وإنشاء محطة معالجة جديدة شمال مدينة الطائف.

كما تتضمن المشاريع المزمع طرحها وترسيتها خلال العام الجاري 2014 ضمن البرامج المجدولة وفق استراتيجية الشركة استكمال برنامج الخزن الاستراتيجي، حيث ستتم زيادة سعة الخزن الاستراتيجي من 300 ألف م3 إلى 800 ألف م3 كمرحلة ثانية، إضافة إلى استكمال مشاريع المخطط العام بخدمات المياه والصرف الصحي وذلك من خلال دراسة طرح عدد من مشاريع الخطوط الناقلة وشبكات المياه والصرف الصحي.