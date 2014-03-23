250 كيس أرز ملوث بسبب الفئران في مطعم بمكة

ضبطت وزارة التجارة والصناعة في أحد مطاعم مكة المكرمة الشهيرة، أكثر من 250 كيس أرز وزن 40 كيلوغراما ملوثة بكميات كبيرة من الحشرات والفئران، وتمت مصادرتها فورا، وإتلاف الكميات، وإغلاق المطعم واستدعاء المالك للتحقيق وتطبيق الأنظمة.

جاء ذلك أثناء الجولات التفتيشية المكثفة لفرق الرقابة في الوزارة على المحلات والمنشآت التجارية في مكة المكرمة، حيث لاحظت وجود كميات كبيرة من الحشرات والفئران داخل المخزن الخاص بالأرز في المطعم، ومدى خطورة ذلك على الزبائن، حيث تم على الفور ضبط المخالفة بالتعاون مع أمانة المنطقة، ومصادرة جميع الكميات التي تقدر بنحو 10000 كيلو، واستكمال الإجراءات النظامية.