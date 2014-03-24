أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية

رأس أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبدالله رئيس لجنة الحج المركزية بقاعة الاجتماعات بمكتبه بجدة اليوم , اجتماع لجنة الحج المركزية.

وأوضح الأمير مشعل بن عبدالله أن لجنة الحج المركزية تعقد اجتماعاتها بصفة دورية بهدف مواصلة العمل على تطوير الأداء والرقي في تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين والحرص على تقديم أفضل مستوى من الخدمات منذ لحظة وصولهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين - بإذن الله - ، بالإضافة لدور لجنة الحج المركزية في التنسيق والمراجعة والمتابعة المتواصلة للاستعدادات والإجراءات المتخذة لمواجهة متطلبات موسم الحج والعمرة وموسم شهر رمضان المبارك.

بعد ذلك ناقشت لجنة الحج المركزية المواضيع المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنت مناقشة تقرير وكالة وزارة الحج لشؤون العمرة عن موسم العمرة لهذا العام وأعداد المعتمرين القادمين والمغادرين ، وأبرز الملاحظات التي رصدت والمعالجات التي تمت بما يوفر للمعتمرين أداء نسكهم بيسر وسهولة ، إضافة إلى الاطلاع على خطط وبرامج استقبال وتقديم الخدمات للمعتمرين والزوار خلال المرحلة المقبلة من موسم العمرة المعدة من قبل كل من وزارة الحج ، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، وأمانة العاصمة المقدسة ، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، وشركة المياه الوطنية.