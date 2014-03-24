بالفيديو.. شباب يسخرون من فشل مفحطين

نجا ثلاثة شباب سعوديون من حادث انقلاب سيارتهم، أثناء محاولتهم التفحيط في أحد شوارع المنطقة الجنوبية بالسعودية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نُشر أخيراً على "يوتيوب" ثلاثة شباب سعوديين في سيارة من نوع "جيب" يحاولون ممارسة التفحيط، فيما كان آخرون يقومون بتصوريهم وتشجيعهم على ذلك.

ولم يمر المفحط من النقطة التي أراد أن يفحّط فيها إلا وانقلبت سيارته على أحد جانبيها، بعدها خرج الثلاثة شباب دون إصابات.

ومع هذا الحادث المريع إلا أن أصوات الاستهزاء والسخرية كانت تتعالى من الذين كانوا يشجعون المفحطين دون أي شعور بالمسؤولية.