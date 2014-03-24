رصد 30 مخالفة لدور إيواء بمخالفات ضمت تجاوز الأسعار

رصدت فرق الرقابة والتفتيش بفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في المنطقة الشرقية خلال جولاتها التفتيشية 30 مخالفة منها ثلاث مخالفات تمثلت في تجاوز الأسعار، إذ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات، في حين شهدت بقية المخالفات عدم إعلان التراخيص والتسعيرة، وانتهاء التراخيص الخاصة ببعض دور الإيواء، بحسب ما ذكره مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية عبداللطيف البنيان، الذي أشار إلى أن قطاع الإيواء السياحي في المنطقة الشرقية سجل معدلات عالية في إجازة نصف العام الدراسي الثاني، وبلغت نسبة الإشغال بالفنادق والوحدات السكنية المفروشة 100%.

وأوضح البنيان أن الشرقية أصبحت مقصداً للزوار لقضاء العطلات وزيارة الأقارب، خاصة في عطلة منتصف العام الدراسي وبقية الإجازات والمناسبات، مبيناً أن قضاء العطلات كأحد أغراض الزيارة يمثل ما نسبته 63% من إجمالي الرحلات المحلية، و33% تمت لغرض زيارة الأقارب والأصدقاء.

وأشاد البنيان بالمنشآت التي التزمت بالأسعار المنصوص عليها، والتي ستكسبهم استقطاب للزوار وتفضيل الإقامة لديهم، وأفاد بأن تصنيف الفنادق والوحدات السكنية أوجد خدمة مميزة وجودة مقدمة للنزلاء، مؤكداً أن الرقابة مستمرة على مدار العام وتزيد بشكل مكثف خلال المواسم والإجازات.

ودلل البنيان على تطور المقومات السياحة وتفاعل المستثمرين في السنوات الأخيرة ما منح المنطقة قطاع إيواء عريضاً للإيواء السياحي، حيث بلغت الفنادق 94 فندقاً وكانت قبل عدة أعوام لا تتجاوز 50 فندقاً، فيما بلغت الوحدات السكنية 576 وحدة بدلاً من 430 وحدة.

وأضاف البنيان أن المنطقة الشرقية تشهد العديد من المهرجانات والفعاليات خلال إجازة منتصف العام الدراسي الثاني، منها مهرجان الساحل الشرقي الثاني المقام في الواجهة البحرية بالدمام، والمهرجان الوطني السادس للعلوم والتقنية بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالخبر، ومهرجان ربيع الجبيل الثاني والذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل، إضافة الى فعاليات سوق قيصرية الراشد بمجمع الراشد بالخبر.